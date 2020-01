Asl Salerno, a febbraio la campagna dedicata alla prevenzione della Maculopatia e Retinopatia Senile

L’Asl Salerno aderisce alla Campagna Nazionale dedicata alla prevenzione della Maculopatia e Retinopatia Senile, realizzata dal CAMO Centro Ambrosiano Oftalmico, in collaborazione con l’Ospedale San Raffaele di Milano e ASST H Fatebenefratelli-Sacco di Milano. L’importante iniziativa medico-sociale ha avuto il patrocinio del Ministero della Salute, del Comune di Milano, della Società Oftalmologica Italiana e di IAPB Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità. La campagna è indirizzata agli utenti di età maggiore ai 50 anni che non abbiano già diagnosi di maculopatia. Sono previste delle visite che dovranno essere prenotate online sul sito www.curagliocchi.it seguendo le istruzioni indicate. L’Asl Salerno aderisce con visite che si terranno presso l’Unità Operativa Complessa di Oculistica del Presidio Ospedaliero di Eboli, nei giorni 4-5-11-12-18-19-25-26 febbraio 2020 dalle ore 14:00 alle 18:00. Oltre all’Ospedale di Eboli, in Campania sono presenti altri due centri aderenti alla campagna, a Napoli: il Cardarelli e l’Ospedale di Colli. Partendo dalla certezza che la miglior cura è sempre la prevenzione, quest’anno sono 26 i centri in 12 regioni in cui si potrà effettuare un esame gratuito volto alla rilevazione della maculopatia e retinopatia senile, due invalidanti patologie che, se non diagnosticate per tempo, possono portare alla cecità. Gli screening saranno effettuati da equipe medico-infermieristiche altamente qualificate e dotate delle attrezzature più all’avanguardia.