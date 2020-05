Arrivano BMW Serie 5 e Serie 6 Gran Turismo e X2 xDrive

Bmw ha presentato le edizioni aggiornate di Serie 5 e Serie 6 Gran Turismo, oltre alla X2 xDrive 25e con sistema ibrido plug-in, che saranno disponibili nelle concessionarie a partire da luglio. Il restyling della Serie 5, nelle varianti di carrozzeria berlina e Touring, riguarda sia la linea che la parte tecnica della vettura. La settima generazione della tedesca, arrivata nel 2017 e venduta fino ad oggi in oltre 600mila unità, è stata rivista nella parte frontale con una mascherina più alta e larga, incorniciata da inediti gruppi ottici a Led, disponibili con tecnologia Matrix e Laserlight. Mentre il posteriore è caratterizzato da luci ad effetto tridimensionale e da terminali di scarico trapezoidali integrati nel fascione. C’è la possibilità di montare dei cerchi di lega da 20 pollici Individual Air Performance, studiati per garantire una maggiore efficienza aerodinamica e ridurre le emissioni di CO2. Il sistema infotainment introduce nuove funzioni tra cui la Digital Key per lo smartphone. Riguardo alle motorizzazioni, la nuova Serie 5 sarà proposta nelle varianti ibride plug-in 530e e 545e da 292 e 394 cavalli. Cui si affiancheranno nella gamma 6 versioni mild hybrid a 48 Volt, diesel e benzina, per una potenza fino 340 cavalli, oltre alla sportiva M550i con un V8 di 4.4 litri biturbo da 530 cavalli e 750 newtonmetri di coppia. La nuova Serie 5 avrà un listino che partirà da 53.800 euro per la berlina e 56.150 euro per la Touring. I primi clienti potranno acquistarla nella versione M Sport Edition, prodotta in tiratura limitata a mille esemplari e caratterizzata da particolari equipaggiamenti: tra cui la verniciatura speciale Donington Grey o Tanzanite Blue, gli interni in pelle nera Dakota, l’assetto ribassato e un impianto freni potenziato. Anche la Serie 6 Gran Turismo è stata aggiornata a tre anni dal lancio. Prodotta nello stabilimento tedesco di Dingolfing a partire dal mese di luglio, la coupé bavarese propone un frontale più incisivo con la grande mascherina. Mentre nell’abitacolo la novità più importante è l’introduzione del Live Cockpit Professional da 12,3 pollici su tutte le versioni e del sistema operativo 7.0 per l’infotainment. La gamma dei propulsori al momento non prevede delle unità ibride plug-in, ma solo 5 motorizzazioni mild hybrid a 48 Volt, diesel e benzina, per una potenza da 190 a 340 cavalli. Tutte hanno un cambio automatico a otto marce di serie e sulla versione 640d xDrive è di serie la trazione integrale. Il listino avrà un prezzo d’attacco di 64.200 euro. La X2 xDrive 25e va a rafforzare l’offensiva del costruttore nel segmento dei suv compatti elettrificati andandosi ad affiancare alla analoga versione dell’X1. Proposta nella versione entry level a 49.450 euro, porta in dote un sistema ibrido plug-in che associa un tre cilindri 1.5 turbo benzina, collegato all’asse anteriore, a un motore elettrico sulle ruote posteriori, per una potenza complessiva di 220 cavalli e 385 newtometri di coppia. Dotata di una batteria al litio della capacità di 10 chilowattora, che si ricarica in 3,2 ore da una wallbox, la tedesca può percorrere fino a 57 chilometri in modalità completamente elettrica a una velocità di 135 orari. Utilizzando nella marcia il motore termico coadiuvato da quello elettrico, secondo i dati provvisori della Bmw richiede nel ciclo medio Wltp 1,7 litri di carburante per fare 100 chilometri, lasciandosi dietro 38 grammi di CO2 per chilometro.