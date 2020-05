Arriva Porsche 911 Targa solo integrale

Dopo la Coupé e la Cabriolet, Porsche completa il suo trio di sportive con la Targa, terza variante di carrozzeria della nuova generazione della 911 che fa il suo debutto con i modelli a trazione integrale 911 Targa 4 e 911 Targa 4S. Il tratto distintivo della Targa rimane il sistema di azionamento del tetto completamente automatico e, proprio come sul modello Targa originale del 1965, anche sul nuovo sono presenti il tipico ampio arco di protezione, la sezione amovibile del tetto sopra i sedili posteriori e il lunotto posteriore avvolgente. Il tetto può essere aperto e richiuso comodamente in soli 19 secondi. L’alimentazione è affidata a un sei cilindri boxer da 3 litri a doppia sovralimentazione: la 911 Targa 4 è ora in grado di sviluppare una potenza di 283 kW (385 CV, +15 CV e 450 Nm di coppia) e di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi con il pacchetto Sport Chrono opzionale. Il motore della 911 Targa 4S, invece, ha una potenza di 331 kW (450 CV +30 CV e 530 Nm di coppia) e raggiunge i 100 km/h in 3,6 secondi, battendo in velocità il modello precedente di quattro decimi. La velocità massima raggiunta dalla 911 Targa 4 è di 289 km/h (due km/h in più) e di 304 km/h per la 4S (tre km/h in più). Entrambe le sportive sono equipaggiate di serie con una trasmissione a doppia frizione (PDK) e otto rapporti e con trazione integrale attiva Porsche Traction Management (PTM) per garantire un piacere ai massimi livelli. In alternativa è possibile ordinare la 911 Targa 4S con il cambio manuale a sette rapporti di nuova concezione che include anche il pacchetto Sport Chrono. Sono state inoltre integrate nuove tecnologie per ampliare le dotazioni di entrambi i modelli di 911 e, per la prima volta, è disponibile il sistema Porsche InnoDrive che include il sistema adattivo di regolazione della velocità. Grazie alla funzione Smartlift ottimizzata è possibile programmare l’altezza da terra in modo tale da rendere l’auto adatta a un utilizzo quotidiano. L’elenco degli optional include un’ampia gamma di accessori originali Porsche Tequipment e nuove opzioni di personalizzazione fornite da Porsche Exclusive Manufaktur. Porsche prevede inoltre di proporre un’inedita combinazione fra elementi stilistici tradizionali e linea senza tempo del noto modello, da un lato, e diverse tecnologie d’avanguardia, dall’altro, in un’esclusiva edizione speciale della 911 Targa che verrà presentata in anteprima a metà maggio. modelli Targa saranno disponibili da agosto a partire da 132.571 euro.