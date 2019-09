Arriva la convenzione di Alternanza Scuola Lavoro tra la Provincia di Salerno e il Liceo Pisacane di Padula

Ancora un’importante opportunità di crescita per gli studenti del Liceo Scientifico “Pisacane” di Padula. E’ stata sottoscritta oggi la convenzione di Alternanza Scuola Lavoro tra la Provincia di Salerno e il Liceo guidato dalla dirigente scolastica Liliana Ferzola per l’attuazione di un progetto che vedrà i giovani studenti impegnarsi nell’accoglienza dei visitatori presso le strutture museali dell’Ente e nell’organizzazione di visite guidate, a partire dal Museo Archeologico Provinciale della Lucania Occidentale situato all’interno della Certosa di San Lorenzo a Padula.

Il progetto permetterà agli studenti di sviluppare lo studio della storia in relazione al Patrimonio Culturale della Provincia di Salerno e alle opere d’arte. Alla firma del protocollo erano presenti il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese; la Dirigente Scolastica del Liceo Scientifico Pisacane di Padula, Liliana Ferzola; la Vice Dirigente Scolastica, Carmela Pessolano e il Consigliere provinciale delegato alle politiche giovanili e alla programmazione rete scolastica, Giovanni Guzzo. Per il Presidente della Provincia, Strianese, attraverso questa convenzione, “si instaura un rapporto formativo e produttivo con il Liceo Pisacane di Padula, finalizzato alla realizzazione di un progetto per la valorizzazione e fruizione del Patrimonio Culturale della Provincia di Salerno. Con l’aiuto degli studenti sarà possibile incrementare la promozione del patrimonio storico-artistico di proprietà dell’Ente e consentire una maggiore conoscenza di tutte le Opere d’arte presenti nei nostri Musei”. Strianese ha ringraziato la Dirigente Liliana Ferzola per la disponibilità e la collaborazione offerta. Non nasconde la sua soddisfazione la dirigente scolastica Liliana Ferzola che ringrazia l’Ente provinciale e il suo presidente per la preziosa collaborazione.