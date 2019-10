Arriva il “Mutuo Day” del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Sabato 19 ottobre.

Arriva il Mutuo Day del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea che sarà il prossimo 19 ottobre. Un sabato in cui 75 Banche di Credito Cooperativo del Gruppo Iccrea apriranno alcune delle loro filiali (per oltre 470 sportelli aperti) per presentare la propria offerta mutui ai privati e alle famiglie. In tutta Italia sono 75 le BCC coinvolte, con più di 470 filiali sul territorio che partecipano alla giornata. Previsto un sito web dedicato all’iniziativa per conoscere tutte le filiali aperte. In Campania sono 6 le BCC che partecipano alla giornata aprendo alcuni sportelli sul territorio: BCC di Napoli, BCC Campania Centro, BCC Capaccio Paestum BCC di Scafati e Cetara, BCC Terra di Lavoro, BCC di San Marco dei Cavoti e del Sannio. Solo per il Mutuo Day, chi si recherà in filiale troverà dei consulenti che presenteranno delle offerte a condizioni favorevoli con il rilascio di un coupon insieme ad una proposta di preventivo. Per trovare la filiale aperta più vicina basta andare sul sito dedicato all’iniziativa www.mutuoday.gruppoiccrea.it per avere tutte le informazioni necessarie e lasciare i propri riferimenti per essere poi contattato dalla filiale. Mutuo day è dunque un’iniziativa della BCC per il territorio, in una giornata dedicata a valorizzare il mercato immobiliare, a beneficio di chi vorrà sottoscrivere un’offerta che rimarrà invariata per un periodo limitato di tempo.