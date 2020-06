Arriva il bonus vacanze e c’è anche un’app per usarlo

A breve il bonus vacanze previsto dal decreto Rilancio potrà essere utilizzato e l’Agenzia delle Entrate dà le istruzioni su come ottenerlo. L’agevolazione che arriva fino a 500 euro, rivolta ai nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40mila euro, è destinata al pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed&breakfast. Per richiedere l’agevolazione il cittadino deve installare ed effettuare l’accesso a IO, l’app dei servizi pubblici, resa disponibile da PagoPA S.p.A. il contribuente potrà chiedere il bonus dal 1° luglio e fino al 31 dicembre . Inatnto c’è anche un’app per usare il bonus vacanze. Per usufruire dello ‘sconto’ introdotto dal decreto Rilancio, è necessario un’applicazione che consentirà, al momento del pagamento nella struttura ricettiva, di effettuare i controlli necessari per sapere se il turista ha diritto o meno all’agevolazione. Si tratta dell’app IO, disponibile sugli store di Apple e Google. Come ha stabilito il provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, per l’erogazione del bonus sarà necessaria anche una verifica da parte dell’esercente al momento del pagamento. L’albergatore dovrà collegarsi all’area riservata del sito delle Entrate, inserire il Qr-Code contenuto nell’applicazione e attendere il via libera con lo sconto da applicare. In caso di esito positivo, l’esercente potrà utilizzare il credito d’imposta dal giorno successivo.