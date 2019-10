Arriva Audi Q3 Sportback, il primo suv coupé compatto (ha una lunghezza di 4,50 metri) con linee e dotazioni sportive. Negli spazi del Teatro Armani, è andata in scena anche l’anteprima mondiale della versione high performance della vettura ovvero l’RS Q3 Sportback, sul mercato a partire dal 2020. Un Suv, coupé, berlina; per Audi cuv (coupé utility vehicle). Rispetto alla sorella Q3 “normale”, la Sportback ha un assetto ribassato di tre centimetri e una linea più snella grazie anche ai montanti posteriori inclinati che fanno confluire il tetto direttamente nello spoiler. Lo stile tuttavia non riduce la capacità di carico del bagagliaio che resta di 530 litri (1.400 litri con gli schienali abbassati). Un suv coupé originale, con tratti ereditati dalla più grande Q8. Alla guida della versione dotata di un 2.0 turbo diesel da 150 cavalli con trazione anteriore abbinato al cambio automatico a 7 rapporti a doppia frizione, ci spostiamo dal centro di Milano verso la campagna pavese. Presenti i sistemi di assistenza alla guida per la sicurezza come l’Adaptive Cruise Assist e il mantenimento di corsia. Successivamente sarà disponibile una versione con sistema mild-hybrid a 48 volt accoppiato a un motore 1.5 turbo benzina da 150 cavalli. Sulla plancia della Audi Q3 Sportback spariscono gli strumenti analogici e tutte le informazioni sono digitalizzate. Il sistema di navigazione MMI plus è dotato di autoapprendimento in grado di riconoscere le preferenze del guidatore sulla base dei tragitti effettuati. Al centro della plancia c’è uno schermo touchscreen da 10,1 pollici, attraverso il quale si utilizza il sistema Audi Connect, Car-to-X dotato anche di Amazon Alexa. Di Q3 Sportback RS, mostrata a Milano in anteprima mondiale, sono stati comunicati per ora solo pochi numeri: motore 5 cilindri 2.5 benzina in grado di erogare 400 cavalli e far scattare il suv da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi. La Q3 Sportback è in vendita con un prezzo di lancio di 41,400 euro per il 2.0 35 Tdi 150 cavalli quattro, per salire fino ai 47.750 euro del 2.0 45 Tfsi 230 cavalli quattro s tronic.