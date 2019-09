Arrestato un 25enne di Caggiano per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Caggiano (SA) – I Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina (SA), diretti dal Capitano Davide Acquaviva, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 25enne di Caggiano per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della Stazione di Caggiano sorprendevano un 40enne di origini pakistane con indosso una dose di hashish, che aveva precedentemente acquistato dal giovane pusher per 15 euro. I Carabinieri rinvenivano nella disponibilità del venditore della droga circa 150 euro in contanti, stupefacente di vario tipo (hashish e marijuana) nonché materiale per il confezionamento delle dosi ed un bilancino di precisione . L’arrestato è stato tradotto agli arresti domiciliari in attesa del processo da celebrarsi nelle aule del Tribunale di Lagonegro (PZ). Continua la campagna di controlli antidroga promossa dalla Compagnia di Sala Consilina che, nel solo mese di agosto 2019, ha permesso di trarre in arresto cinque persone per spaccio e detenzione di stupefacenti nonché di sequestrare – con l’impiego sinergico di tutti i reparti dipendenti – circa 200 grammi di marijuana, hashish e cocaina, segnalando oltre 30 persone alla Prefettura-UTG di Salerno per uso personale di droga.