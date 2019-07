Arrestato un 22enne di origini ucraine e residente a Polla (SA)

I Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina (SA), hanno tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari un 22enne di origini ucraine e residente a Polla (SA). L’arresto odierno è frutto di una intensificata attività di controllo del territorio e delle persone sottoposte a misure cautelari e di prevenzione nel comprensorio del Vallo di Diano (SA).

Il giovane, con precedenti per stupefacenti e tratto in arresto nell’estate del 2018, a Polla, dalla Sezione Radiomobile Carabinieri di Sala Consilina poiché trovato in possesso di 400 grammi di hashish e già sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora con soggiorno notturno nel domicilio, violava più volte le prescrizioni imposte da tale misura cautelare. I Carabinieri della Stazione di Polla accertavano infatti che lo stesso, durante le ore notturne, in più occasioni si allontanava dal proprio domicilio, e in un caso, partecipava alla “Festa della birra” organizzata nella locale e centrale Piazza Villapiana.