Arrestato medico a Sant’Angelo a Fasanella, è accusato di interruzione di pubblico servizio

Sant’Angelo a Fasanella (SA) – Doveva prestare servizio a Sant’Angelo a Fasanella, ma è accusato di interruzione di pubblico servizio, il medico arrestato dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro che hanno seguito per giorni gli spostamenti del medico per poi arrestarlo in flagranza di reato a Controne. Il sanitario si trovava quindi fuori del territorio di competenza del comune di Sant’Angelo a Fasanella. Gli investigatori hanno accertato che il medico in più occasioni, avrebbe lasciato la sua postazione allontanandosi senza giustificato motivo durante il turno di lavoro.