Armando Cozzuto è il nuovo presidente degli Psicologi della Campania

E’ Armando Cozzuto il nuovo presidente dell’Ordine degli Psicologi della Campania. La riunione del Consiglio, che si è tenuta nella sede di Piazzetta Matilde Serao a Napoli, ha ufficializzato il risultato delle elezioni che si sono svolte dal 22 al 24 novembre. Cozzuto succede ad Antonella Bozzaotra, che ha guidato l’Ordine dal 2014 al 2019. Su proposta del presidente, il Consiglio ha votato il nuovo Esecutivo degli psicologi campani, che è completato dal vicepresidente Liliana D’Acquisto, dal tesoriere Angelo Rega e dal segretario Laura Russo. Armando Cozzuto, 43 anni, psicologo-psicoterapeuta, libero professionista, è didatta presso una scuola di specializzazione in psicoterapia, consigliere di indirizzo generale Enpap e membro del gruppo di lavoro che si occupa degli investimenti finanziari dell’ente. Liliana D’Acquisto è una psicologa-psicoterapeuta che attualmente ricopre il ruolo di dirigente di sanità pubblica ed è responsabile del Centro giuridico aziendale per minori e famiglie della Asl Na1 Centro. Angelo Rega si occupa da diversi anni di strumenti tecnologici per l’assessment e la riabilitazione cognitiva, è responsabile delle attività di ricerca di un centro di riabilitazione campano e di una startup tecnologica che si occupa di dispositivi medici per l’autismo. E’ inoltre docente a contratto di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione presso l’università Federico II di Napoli. Laura Russo è psicologa e psicoterapeuta, libero professionista. A 27 anni ha fondato il Telefono Rosa di Napoli, un’associazione di volontariato contro la violenza sulle donne, di cui è presidente da dieci anni. Ha lavorato nella progettazione sociale, nella formazione e con le donne vittime di violenza.