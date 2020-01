Ariano Irpino (AV), incendio in una villetta: muore 91enne

Indagini sono in corso per stabilire le cause di un incendio che ha provocato la morte di una 91enne in una abitazione nelle campagne di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Le fiamme hanno quasi completamente distrutto una villetta a due piani in Contrada Piano Taverna. Sul posto sono accorsi carabinieri, Vigili del Fuoco e le ambulanze del 118. I soccorritori, nel corso delle operazioni di spegnimento, si sono accorti della donna che giaceva priva di vita nel suo letto. Il decesso probabilmente sarebbe stato causato dal fumo che ha invaso la stanza.