Area marina protetta Maratea, sinergia tra Regione e Comune

L’obiettivo dell’area marina protetta a Maratea “è di arrivare a stabilire insieme, attivando una forte sinergia tra Regione e Comune, una strategia indirizzata a ottenere le migliori ricadute sul territorio”. E’ quanto è emerso nel corso di un incontro tra l’assessore regionale all’ambiente, Gianni Rosa, e il sindaco di Maratea, Daniele Stoppelli, “per approfondire – secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa della giunta regionale – la notizia e condividere un percorso anche informativo che coinvolga la cittadinanza”. Se “da un lato vi è sicuramente il valore della tutela dell’ambiente, dall’altro – hanno evidenziato Rosa e Stoppelli – bisogna capire come la nascita dell’area protetta possa diventare un’ulteriore occasione di sviluppo per questa meravigliosa parte della Basilicata”. Al termine della riunione “è stato concordato che saranno programmati nuovi incontri e iniziative finalizzate all’approfondimento e alla condivisione di ciò che può significare l’area protetta per la costa di Maratea e l’intera regione”.