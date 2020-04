Approvati i Recovery Bond legati al bilancio Ue. Hanno votato contro, gli eurodeputati della Lega e quelli di Fratelli d’Italia.

Il Parlamento Europeo ha approvato ieri a maggioranza, nella plenaria a Bruxelles, una risoluzione comune sulle misure necessarie a contrastare le conseguenze della pandemia di Covid-19, che prevede tra l’altro l’utilizzo di Recovery Bond legati al bilancio Ue. La risoluzione è passata con 395 voti a favore, 171 contrari e 128 astenuti, con 694 voti espressi. Sia la maggioranza che sostiene il governo Conte che l’opposizione si sono divise nel voto sulla risoluzione. Secondo il roll call, a favore hanno votato gli eurodeputati del Pd (gruppo S&D) e Nicola Danti di Italia Viva (gruppo Re; a favore anche Sandro Gozi, eletto in Francia con Renaissance), come quelli di Forza Italia (gruppo Ppe). Si è astenuta la maggioranza (10) degli europarlamentari del Movimento Cinque Stelle (Non Iscritti), ma in tre (Ignazio Corrao, Rosa D’Amato e Piernicola Pedicini) hanno votato contro ed Eleonora Evi non ha partecipato al voto. Hanno votato contro, infine, sia gli eurodeputati della Lega che quelli di Fratelli d’Italia. Secondo fonti del Movimento Cinque Stelle nel Parlamento Europeo, nella delegazione non ci sarebbe stata “nessuna spaccatura” nel voto. “Il Movimento 5 Stelle – proseguono – è compatto sulla risposta europea che serve per reagire alla crisi Covid-19 e lo dimostra il fatto che nel merito, su tutti gli emendamenti, gli europarlamentari del Movimento 5 Stelle hanno votato allo stesso modo”. Secondo le fonti, “alla fine sono prevalse diverse sensibilità sulla valutazione complessiva del testo finale, così come è successo d’altronde a tutti i gruppi politici del Parlamento Europeo”. Per il capogruppo Pd a Palazzo Madama, Andrea Marcucci, “la risoluzione approvata a maggioranza dal Parlamento Europeo è un segnale importante per la battaglia che l’Italia sta conducendo sui Recovery Bond. Non stupisce il comportamento anti nazionale della Lega e di Fratelli d’Italia. Lascia molto perplessi l’astensione ed il voto contrario del gruppo M5S” ha sottolineato. “Oggi al Parlamento europeo abbiamo invitato la Commissione europea a proporre un massiccio pacchetto per la ripresa e per la ricostruzione. Abbiamo ottenuto un risultato positivo sui Recovery Bond, che chiedevamo da tempo: si tratta di uno strumento garantito dal bilancio comunitario, ampiamente condiviso, e che, pertanto, avrà maggiore efficacia rispetto a superati eurobond proposti dai Verdi ma irrealizzabili. La polemica sui nomi la lasciamo agli altri: Forza Italia bada ai risultati concreti” ha detto Silvio Berlusconi, che oggi ha preso parte ai lavori dell’Europarlamento.