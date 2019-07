Appello di Confindustria: al Sud investimenti per far ripartire la crescita

Sviluppo, crescita e occupazione (soprattutto giovanile) sono gli strumenti necessari a colmare il divario strutturale tra Nord e Sud del paese. A fare il punto sulla condizione dell’economica meridionale è Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, durante la presentazione del 17 luglio dell’analisi di mezza estate sull’economia del Mezzogiorno realizzata da Confindustria e SRM-Studi e Ricerche. Secondo il rapporto, l’andamento dell’economia del Mezzogiorno è rallentato nel primo trimestre del 2019 e ha perso progressivamente la spinta alla crescita. I segnali di arretramento – che, secondo l’analisi, erano ampiamente visibili già alla fine del 2018 – rischiano di diventare “veri e propri arretramenti” dell’economia meridionale, se non saranno adottati provvedimenti in grado di colmare questo divario strutturale. L’andamento rallentato della crescita ha fatto frenare anche il Pil che nel 2018, secondo stime Istat, si è arrestato nel Mezzogiorno allo 0,4%. Per rimettere il Mezzogiorno sulla via della crescita, secondo Confindustria, serve con urgenza un cambiamento di prospettiva profondo e non di breve periodo, “che porti a vedere l’impresa meridionale come un pilastro su cui costruire l’intera azione pubblica”: occorre dunque impostare una nuova politica centrata sull’impresa per mettere in pratica la rivoluzione di cui il Mezzogiorno ha bisogno per ricominciare a crescere. Se pur in un contesto di crescita lenta dell’economia meridionale, l’andamento migliore è quello registrato dal settore industriale, dicono i dati. Proprio sull’industria sono stati diffusi i dati Istat che attestano un aumento del fatturato industriale in termini congiunturali dell’1,6%: “Non siamo fuori” dai rischi di una recessione, ha commentato Boccia a margine della presentazione, in quanto quelli diffusi dall’Istat sono “dati congiunturali” che “fanno piacere, ma serve continuare a spingere su questa linea” e impostare “una competitività strutturale del paese, un’azione sul mondo del lavoro e sull’occupazione giovanile, che è determinante”. Preoccupa anche il dato emerso sulla disoccupazione giovanile, che nel Mezzogiorno tocca il record del 51,9%, per cui, in sostanza, più di un giovane su due non lavora. L’emergenza lavoro al sud, soprattutto per quanto riguarda la popolazione giovanile, non accenna a ridursi. Gli occupati nel Mezzogiorno tornano nel primo trimestre del 2019 sotto la soglia dei 6 milioni. Il calo degli occupati (-2,2%) si attesta nella maggior parte delle regioni meridionali, fatta eccezione per Molise, Puglia e Sardegna e le stime illustrate parlano di 1 milione e 500 mila disoccupati, con un tasso di attività che si attesta al 54% e un tasso di occupazione al 43,4%.