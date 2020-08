Appalti Covid, De Luca: “Speculazione politica”

Parla per la prima volta dopo alcuni giorni di silenzio, il governatore De Luca, sulla questione giudiziaria che al momento vede indagate 4 persone in campania sulla gestione degli appalti Covid. “C’è stato un tentativo di speculazione politica e aggressione mediatica sulla nostra sanità. Mi pare che abbia lasciato il tempo che trova” – ha detto oggi il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca commentando le inchieste sui covid center sorti a Napoli, Caserta e Salerno. “Avremmo potuto – ha spiegato – usare procedure straordinarie, non lo abbiamo fatto, anche sull’ospedale modulare abbiamo fatto procedura di gara pubblica, non chiamando cinque imprese senza bando”. “Sollecitiamo i controlli con la massima tranquillità. C’è stato in questi giorni un tentativo di equiparare alcune gravi questioni che hanno riguardato le Regioni del Nord con la Campania, un tentativo fallito, tranne qualche testata del nord la cosa ha fatto la fine che meritava”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in merito alle inchieste giudiziarie e giornalistiche sui covid center a Napoli, Caserta e Salerno. “La Campania – ha aggiunto – esprime il massimo rispetto per ogni iniziativa di controllo di legalità e legittimità degli atti. Abbiamo dato prova di efficienza, concretezza e coraggio amministrativo, cosa che non è stata digerita da tutti. Molti si aspettano che Napoli sia ancora la camorra o il caos”. “Abbiamo ovviamente agito – ha detto De Luca – in maniera accelerata ma con una procedura ordinaria. Si facciano quindi tutti i controlli di legalità ma troveranno modelli di correttezza e trasparenza. Non ci distraiamo e continuiamo a pensare all’attività per la salute dei cittadini”.