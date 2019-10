Apolito e l’Antropologia a domicilio

Durante le scorse settimane, il Vallo di Diano è stato “visitato” da un docente universitario molto noto a chi ha frequentato studi umanistici presso l’Ateneo salernitano, ideatore tra l’altro di un evento che fu un vero happening giovanile e studentesco, ossia Campus in festa. Sto parlando di Paolo Apolito. Antropologo per natura, Apolito ha seguito i dettami di maestri come Ernesto De Martino o Annabella Rossi, di cui è stato allievo, dedicando gran parte della sua vita e i suoi significativi studi ad alcune dinamiche ed espressioni umane particolarmente vive soprattutto nel Mezzogiorno d’Italia. Le sue ricerche si sono concentrate molto sulle feste popolari e sui linguaggi delle espressioni collettive, come i riti religiosi o il grande patrimonio della tradizione orale. Soprattutto su questi ultimi aspetti, Apolito ha concentrato gran parte degli studi più recenti, inventandosi una formula che risulta particolarmente suggestiva e ammaliante. Egli non accoglie più i suoi studenti nelle aule universitarie: promuove, beninteso, l’attività accademica tradizionale con costanza e impegno, ma non solo. Egli si porta nei luoghi a incontrare genti, persone, gruppi di ignari allievi che con lui assistono a una lezione-spettacolo, un monologo su alcuni fatti circoscrivibili al XIX secolo. La proposta del professore Apolito diventa allora avvincente, molto intrigante e coinvolgente. Il racconto non ambisce a costruire le tipiche relazioni estetiche ed artistiche della rappresentazione teatrale, ma sortisce l’incredibile effetto di spiegare l’antropologia e le sue connotazioni in forma di racconto, o meglio, di “cunto”. Chi meglio di un antropologo conosce il potere ammaliante e convincente che avevano i cunti, soprattutto quando venivano espressi in maniera calzante e adeguata, quando l’esecutore che li raccontava sapeva costruire la sintassi del racconto, aggiungendo i giusti toni, le misteriose pause, le dovute espressioni mimico gestuali. E un antropologo sa anche che certe narrazioni hanno il potere di inchiodare l’ascoltatore e trasferirlo in una dimensione ‘altra’, quella appunto creata dalla storia, reale o inventata che sia, dagli elementi topici, dai fatti che hanno sempre il sapore dell’inciucio e quindi dell’appartenenza al fatto narrato. Con il suo monologo, Apolito racconta aneddoti e fatti di famiglie del Sud ottocentesco, e con sapiente acribia trasferisce l’astante nella dimensione storica, sociale e culturale di quell’epoca. Dalla storiella, dal fatterello, la rappresentazione passa a perlustrare le vicende e le caratteristiche della grande storia, fatta di dominazioni, di leggi nuove, di guerre e carestie. Uno spaccato culturale e sociale che soltanto alla fine del racconto si sintetizza in una vera e propria lezione accademica, senza assumerne mai le forme tradizionali. Non a tutti è dato trasferire la conoscenza e le nozioni in modo così coinvolgente e Paolo Apolito ha certamente le pregevoli doti e le affinate competenze per usare una scienza, come l’antropologia, e vestirla di abiti nuovi affinché anche il più distratto ascoltatore possa trarre il beneficio della conoscenza e dei linguaggi della cultura.