Aperte le candidature per la borsa di studio di Education First

Sono aperte le candidature per la borsa di studio del valore di 10 mila euro che EF – Education First, organizzazione del mondo delle vacanze studio e dei soggiorni linguistici all’estero, offre a 10 studenti universitari in tutto il mondo. In un mondo dove i costi dell’istruzione sono in crescita ed è sempre più importante poter annoverare nel proprio CV esperienze internazionali, EF Education First offre l’opportunità di fare un investimento nella propria carriera e prepararsi per un futuro internazionale, con un soggiorno studio all’estero che permetta loro di scoprire nuove culture, di perfezionare le loro competenze linguistiche e di svolgere un’esperienza in ambito lavorativo. Un soggiorno studio che combina un corso di lingua con uno stage all’estero. Una delle Borse di Studio EF è destinata specificatamente ad uno studente iscritto in un ateneo o istituto universitario del nostro Paese. La borsa di studio ha un valore totale di 10mila euro per coprire le spese di viaggio, soggiorno, corso di inglese di quattro settimane e programma di stage di quattro settimane all’estero. Per partecipare alle selezioni, gli studenti devono scrivere un saggio che racconti perché e come questa esperienza di studio all’estero contribuirà al completamento della loro formazione universitaria e professionale. Le candidature devono essere inviate entro il 31 marzo 2020 attraverso il form online. Il candidato prescelto potrà quindi decidere di svolgere il proprio programma di studio all’estero in una delle 28 destinazioni EF.