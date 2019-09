Per gli italiani all’estero, aperte le candidature alla “Stella al Merito del Lavoro” per l’anno 2020. Le segnalazioni dovranno essere inviate entro il 15 novembre 2019 all’Ambasciata o al Consolato, che provvederanno poi ad inoltrarle al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Quest’anno, il 29 maggio 2019, sono state assegnate 27 Stelle al Merito del Lavoro agli italiani residenti all’estero. Da quando sono state varate le nuove norme per l’assegnazione dell’onorificenza con la legge del 5 febbraio del 1992 (n. 143) ad oggi, i decorati sono stati oltre mille. Le Ambasciate e i Consolati italiani nel mondo invitano gli organismi di rappresentanza delle comunità italiane all’estero delle rispettive circoscrizioni consolari a collaborare con la rete diplomatico-consolare per individuare i connazionali da proporre per l’onorificenza della “Stella al Merito del Lavoro”. La decorazione sono per i lavoratori dipendenti, anche se già pensionati e ai lavoratori italiani all’estero, che abbiano dato prove esemplari di patriottismo, laboriosità e probità