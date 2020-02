Aperta la call fotografica per #Giffoni50

In occasione dei suoi primi cinquant’anni, Giffoni Opportunity vuole condividere questo momento di festa con la sua community, rivolgendo un’attenzione particolare a tutti coloro che, nell’ultimo mezzo secolo, sono stati al fianco del festival. Donne e uomini che con Giffoni – e in parte anche grazie a Giffoni – sono cresciuti e si sono formati, diventando oggi genitori e nonni di giovani che continuano a seguire un calendario, di anno in anno, sempre più ricco di nuove e interessanti iniziative. Sono stati, sono e saranno ancora una volta loro i protagonisti di un progetto visionario che, negli anni, non solo ha fatto conquistare a tutto il territorio campano la ribalta internazionale, ma ha anche contribuito alla formazione di migliaia di ragazzi che in questa idea trovano condivisione, identità, cultura e senso di appartenenza. Nasce da qui la scelta di lanciare una call affinché tutti coloro che hanno vissuto le diverse edizioni del Festival – in particolare quelle dal 1970 al 2000 – condividano le foto che li immortalano tra i talenti, alle proiezioni, ai concerti e agli spettacoli. Dei ricordi preziosi che possano così ricostruire le storie e i volti di un cammino lungo 50 anni. I materiali audiovisivi pervenuti, entreranno a fare parte di un grande archivio della storia di Giffoni nel quale ognuno potrà riconoscersi e sentirsi protagonista di un progetto globale. Un viaggio nella memoria, che non avrà il sapore dell’amarcord, né della celebrazione: Giffoni è un’idea che va vissuta. L’archivio diventerà, infatti, la biblioteca multimediale a cui attingere per conoscere la storia del festival e rappresenterà il testimone simbolico da passare a oltre 6200 jurors che quest’anno, dal 16 al 25 luglio, contribuiranno a rendere magico un compleanno davvero speciale.