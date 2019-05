Anticorruzione, l’Onu promuove l’Italia

L’Italia supera la valutazione periodica dell’Onu sulla lotta alla corruzione con un giudizio “ampiamente positivo”. È quanto emerge dal secondo rapporto sull’Italia nell’ambito della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (Uncac), presentato il 22 maggio alla Farnesina. Per il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi il rapporto “è una pagella che promuove l’Italia in un settore delicato”, che “riconosce i progressi del nostro paese. Un risultato essenziale perché è così facile rovinare la propria reputazione ma quando si vede che viene riconosciuto un passo avanti dobbiamo esserne fieri”. Un giudizio positivo arrivato soprattutto grazie al lavoro di squadra: in Italia, sottolinea il capo della diplomazia italiana, “ci stiamo muovendo in una logica di sistema. Il lavoro delle amministrazioni ha permesso di svolgere un ruolo importante che troviamo riconosciuto anche nel rapporto”. La corruzione, afferma il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, “è una questione aperta in molti paesi del mondo, è uno dei principali ostacoli all’affermazione dello stato di diritto” e un fattore che “limita o impedisce del tutto la realizzazione dei compiti dello Stato”. Ecco perché, sottolinea il Guardasigilli, “la lotta alla corruzione deve essere una sfida prioritaria affrontata in un’ottica sovranazionale di tipo sistemico”. E se è vero che l’Italia ha compiuto “significativi progressi” nella lotta alla corruzione, secondo Bonafede ci sono “ancora sforzi da fare: abbassare la guardia sarebbe fatale”. Oltre a dare atto dei progressi compiuti a partire dal 2012 nella lotta alla corruzione, il rapporto si concentra sull’efficacia dell’azione svolta dall’Anac elogiandone il lavoro soprattutto per le buone prassi introdotte. Nello specifico, viene manifestato particolare apprezzamento per lo sviluppo di un modello di controllo sugli appalti pubblici economicamente rilevanti, così da impedire l’infiltrazione mafiosa e quella criminale. “È importante che da un punto di vista internazionale si riconoscono passi avanti – afferma Raffaele Cantone, presidente dell’Anac, a margine della presentazione alla Farnesina – e che l’Italia non venga più indicata come il Paese della corruzione e della mafia ma anche un Paese che è in grado di mettere in campo strategie per combattere corruzione e mafia”. Questo, secondo Cantone, “è un salto di qualità che fino a qualche anno fa era inatteso perché quasi sempre gli organismi internazionali ci bacchettavano mentre ora ci indicano anche per best practice”. Per quanto concerne i profili di competenza dell’Autorità, il rapporto riconosce vari pregi al “modello italiano” della prevenzione: la centralità del Piano nazionale anticorruzione redatto dall’Anac e lo sforzo per coinvolgere nell’elaborazione dei propri atti normativi tutti gli enti della pubblica amministrazione e gli stakeholder; la creazione di una piattaforma online dedicata alle segnalazioni di whistleblowing e l’istituzione di un ufficio specifico per la loro trattazione; la collaborazione con la società civile e l’impegno nella promozione di appositi programmi educativi all’interno delle scuole. “Occorre – chiosa il titolare della Farnesina – una cultura diffusa della legalità che consente poi al cittadino di avere fiducia nelle istituzioni. Non stiamo parlando ‘solo’ di valori, ma anche di realtà concrete, economiche e di investimento. Non si fa impresa, non si innesca un ciclo produttivo che consente a un Paese di crescere se l’ambiente è corrotto”.