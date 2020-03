Annullata “Salerno Corre Half Marathon” del prossimo 19 aprile

L’emergenza sanitaria che vive la nostra Nazione ci induce ad assumere una posizione cautelare rispetto al programmato evento “Salerno Corre Half Marathon” del prossimo 19 aprile e, alla luce dell’ultimo appello del Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nonché delle ordinanze già emanate dalla Regione Campania, in materia di sanità pubblica e sindacale, ci spinge ad annullare la gara rinviando tutto al 2021. Riteniamo, prima di tutto, di salvaguardare la salute dei partecipanti e dei cittadini e, di conseguenza, accettiamo con rassegnazione e senso di responsabilità il blocco delle manifestazioni sportive disposto dalle autorità governative fino al 3 aprile. Ci avevano chiesto di rinviare l’evento in autunno ma, nel rispetto degli organizzatori di altre gare, abbiamo ritenuto opportuno rimandare al 2021, continuando a lavorare per rendere la “Salerno Corre” sempre più avvincente. Vogliamo ringraziare, ancora una volta, l’Amministrazione Comunale e l’Assessore allo Sport per aver richiesto, a suo tempo, alla FIDAL di inserire la gara nel calendario nazionale, la Regione Campania per il patrocinio, la Referee Run AIA (tappa di Salerno), il Liceo Sportivo “F. Severi” per aver coinvolto gli studenti nella manifestazione e tutti i numerosi sponsor ai quali continueremo a dare visibilità attraverso il sito www.salernocorre.it fino alla prossima gara. Provvederemo alla restituzione delle quote d’iscrizione già versate e nell’augurare a tutti un presto ritorno alla normalità si da arrivederci alla “Salerno Corre Half Marathon 2021”!