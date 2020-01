Angelo Mellone martedì 21 Gennaio alla Mondadori di Salerno presenta ‘il romanzo di una catastrofe”

Salerno – Martedì 21 Gennaio 2020 alle ore 18:30 presso la libreria Mondadori di Salerno in Corso Vittorio Emanuele 56 si terrà, introdotta e moderata dal direttore del quotidiano ‘La Città ‘ Antonio Manzo, la presentazione del libro “Fino alla fine. Romanzo di una catastrofe” di Angelo Mellone, edito da Mondadori. Un romanzo di storia e cronaca, ricco di temi ed argomenti di carattere politico-esistenziale; si svolge nel 2022 tra Roma e Taranto e il tema principale riguarda l’amicizia e le prove a cui essa sottopone. Nel libro ritroviamo i protagonisti di un altro romanzo di Mellone, “Nessuna Croce manca”, tra i quali Claudio, vice ministro a cui viene affidata la risoluzione della crisi del Siderurgico di Taranto. La storia è caratterizzata da riflessioni che portano ad un’ironia pungente la quale compare nelle frasi dei personaggi ed inoltre le formulazioni di domande inducono il lettore a ragionare sul senso di smarrimento dei rapporti umani, in parallelo con la trasformazione politica e sociale dell’Italia. Angelo Mellone è giornalista, scrittore e capostruttura Rai. Inviato di politica, cultura e costume per numerosi quotidiani nazionali, è autore e conduttore di programmi radiofonici e televisivi. Autore di diversi libri di saggistica, reportage e lavori teatrali, ‘Fino alla fine’ è il suo quarto romanzo.