Ancora morti nel salernitano per il Covid 19.

Dolore e tristezza a Sarno per il decesso di una donna del posto, Bruna Pappacena, di 48 anni. Era ricoverata in ospedale con gravi problemi respiratori dopo essere risultata positiva al Coronavirus. Pare che la donna non avesse alcuna patologia pregressa. Salgono quindi a 2 i decessi nella città di Sarno dove però si registra anche la guarigione del primo paziente affetto da Covid-19, un uomo di 38 anni. Entrambe le persone erano state ricoverate il 17 marzo. Tragedia senza fine nel Vallo di Diano per due decessi anche per pazienti con Coronavirus. E’ deceduto all’ospedale di Polla l’87enne Luigi Cammarano, anch’egli trasferito dall’Istituto Juventus di Sala Consilina. Al Campolongo Hospital di Eboli invece è deceduto l’85enne Giovanni Lobosco, trasferito dalla casa di riposo Istituto Juventus di Sala Consilina. Sono in tutti 13 i decessi nel Vallo di Diano, 8 dei quali ospiti della casa di riposo. Un 69enne originario di Caggiano ha perso la vita negli Stati Uniti a causa del Covid-19. Lo ha annunciato il sindaco Modesto Lamattina. “Ci giunge, d’oltre oceano, la tragica notizia della morte di un nostro concittadino residente negli Stati Uniti d’America. Tony Parrella è deceduto ieri con il Covid-19 misto ad altre complicanze. Purtroppo ancora una volta, questo virus colpisce la nostra comunità”. Caggiano già piange, ricordiamo, don Alessandro Brignone, prima vittima nel Vallo di Diano. “Porgiamo le nostre più sentite condoglianze e ci stringiamo con affetto intorno alla famiglia di Tony che vive a New York e al fratello che vive a Caggiano. Il Covid-19 sta mettendo in ginocchio tanti paesi del mondo, negli Stati Uniti, nelle ultime 24 ore, sono decedute 884 persone, il numero più alto di decessi nel paese dall’inizio della pandemia. Vi esorto a rimanere a casa e a rispettare tutte le misure di contenimento per cercare di prevenire la diffusione del virus. Non bisogna abbassare la guardia”.