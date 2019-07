Anastasio apre il programma del “Giffoni Music Concept”

Parte oggi con l’attesissimo live e masterclass di Anastasio il “Giffoni Music Concept”, il programma musicale della 49esima edizione del “Giffoni Film Festival” che si terrà dal 19 al 27 luglio, un programma articolato e dedicato al grande pubblico che frequenterà Giffoni. Si avrà la possibilità di essere non solo spettatori ma anche protagonisti degli eventi in programma. Un format innovativo, partecipativo ed emozionale, totalmente gratuito, che esprime anche da questo aspetto l’anima del Festival. Domani grande attesa per l’arrivo al di Elodie, reduce dal successo della hit “Pensare male” con i The Kolors e del suo nuovo brano “Margarita feat. Marracash” che si candida ad essere uno dei tormentoni dell’estate, e de Gli Autogol, seguitissimi sui social e speaker radiofonici e tra i creativi più amati dal pubblico e dagli appassionati di calcio. Il ricco programma musicale del “Giffoni Music Concept – Vivo Giffoni” coniugherà grandi live, un rap contest e tantissime masterclass con gli artisti che si esibiranno in Piazza Fratelli Lumière la sera e si racconteranno nel pomeriggio ai giovani iscritti alle Masterclass. I masterclassers avranno, quindi, la possibilità di confrontarsi con artisti ed esperti sui vari aspetti del music business, oltre a vivere a pieno le emozioni e il divertimento dei numerosi ed attesissimi live. Si parte oggi con le masterclass di Anastasio e di Enzo Mazza (presidente Fimi) con Andrea Miccichè (presidente Nuovo Imaie) e Ferdinando Tozzi (giurista esperto Diritto di autore) e si prosegue il 20 con Gli Autogol e Elodie, il 21 con Arisa e Jake La Furia con Don Joe, il 22 con Shade e Mondo Marcio e Giovanni Allevi, il 23 con gli incontri con Boomdabash, Octupus Records e Davide Desario (Direttore di Leggo), il 24 con Daniele Silvestri e Davide “Boosta” Dileo, il 25 con Izi e Junior Cally e Label XXXV, il 26 con Emis Killa e il giornalista e scrittore Gianni Valentino con un atteso incontro sul brand Liberato e si concluderà il 27 luglio con Mahmood. Il “GiffoniRapContest” torna quest’anno con una grandissima giuria che si arricchisce con alcuni degli artisti più importanti della scena hip hop contemporanea: oltre ai selezionatori musicali Max Brigante (Radio 105) e Don Joe (tra i più importanti produttori e dj in Italia), quest’anno si aggiungono Anastasio, Shade e Junior Cally. Ogni sera l’appuntamento per i giurati, giffoners, famiglie e pubblico sarà intorno al palco di Piazza Lumière per assistere alle imperdibili performance live degli artisti del “Giffoni Music Concept – Vivo Giffoni”, anche grazie alla collaborazione con Radio 105 e Comix.