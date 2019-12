Ambiente – Riduzione dei pesticidi per proteggere le api

– La commissione per l’Ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del parlamento Europeo ha approvato il 3 dicembre una risoluzione che propone la riduzione dell’uso dei pesticidi per proteggere le api e gli altri impollinatori. Per contribuire a ridurre ulteriormente i residui di pesticidi negli habitat delle api, gli eurodeputati hanno chiesto che la riduzione dell’uso dei pesticidi diventi una parte fondamentale della futura politica agricola comune. La commissione ha infine chiesto maggiori fondi per sostenere la ricerca sulle cause del declino delle api al fine di proteggere la diversità delle specie di impollinatori. Il testo approvato con 67 voti favorevoli, un’astensione e nessun voto contrario è una reazione ad un’iniziativa della Commissione, che vuole indicare quanto il Parlamento europeo trovi le misure proposte dall’esecutivo inadeguate a proteggere le api e gli altri impollinatori dai cambiamenti dell’uso del suolo, dalla perdita di habitat, dall’agricoltura intensiva, dai cambiamenti climatici e dalle specie esotiche invasive.