Ambiente, Golletta Verde fa tappa a Maratea (PZ) il 7 luglio

Sarà la Basilicata protagonista della seconda tappa del tour di Goletta Verde 2020, la storica campagna estiva di Legambiente in difesa delle acque e delle coste italiane. Quest’anno la Goletta, giunta alla sua 34esima edizione, non segue il classico itinerario coast to coast a bordo dell’imbarcazione, che si prende per la prima volta una piccola pausa nel rispetto delle restrizioni per il distanziamento fisico imposte dalla pandemia. Il viaggio ideale lungo la Penisola vive di una formula inedita, ma che ugualmente punta a non abbassare la guardia sulla qualità delle acque e sugli abusi che minacciano le coste. Abusivismo edilizio, cattiva depurazione, beach litter e usa e getta, spiagge ed erosione costiera, biodiversità e aree protette, lotta contro le fonti fossili i grandi temi al centro della campagna che arriverà in Basilicata dal 3 all’8 luglio. Martedì 7 luglio sarà sulla costa tirrenica. Il porto turistico di Maratea sarà il palcoscenico dell’incontro dibattito “Ripartire dal blu” all’interno della quale verrà presentata la Guida Blu 2020 di Legambiente e Touring Club Italiano.