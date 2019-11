Ambiente – Anche il Cicerone di Sala Consilina aderisce all’iniziativa dell’associazione A.N.T.A.

Sala Consilina (SA) – Continua la campagna di sensibilizzazione rivolta alle scuole per ridurre il consumo di oggetti di plastica denominata “Plastic Free” lanciata dal Ministero dell’Ambiente da oltre un anno. Per l’occasione si tiene dal 16 al 24 novembre 2019 l’undicesima edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR): l’obiettivo è quello di coinvolgere più persone possibili, a partire dai cittadini alle scuole, dalle amministrazioni pubbliche alle aziende, in una gara di azioni volte a prevenire, ridurre o riciclare correttamente i rifiuti a livello nazionale e locale. “Partecipiamo Anche Noi” è l’iniziativa promossa dall’associazione ANTA alla quale ha aderito anche l’IIS “M.T.Cicerone” di Sala Consilina con il patrocinio del Comune. Le manifestazioni, che si svolgeranno nei giorni giovedì 21 e venerdì 22 novembre 2019 e coinvolgeranno gli alunni delle classi prime e delle classi quinte del Liceo Classico, dell’indirizzo ITIS-Sistema Moda e dell’indirizzo IPSASR del Cicerone, avente la finalità di diffondere la campagna “Plastic free” per un futuro ecosostenibile. Le attività programmate per l’occasione avranno la seguente cadenza: Giovedì 21 novembre 2019 – piA.N.T.A. un Albero proteggi il tuo futuro. Ore 09,30 Aula Magna del Liceo Classico ( partecipazione delle sole classi prime Liceo), alla presenza del dott. Tommaso Pellegrino , Presidente P.N.D.C.V.A., del dott. Nicola Colucci, consigliere del Comune di Sala Consilina con delega all’ambiente: Consegna delle borracce e dei contenitori per la raccolta differenziata; Area antistante Liceo Classico : riqualificazione dell’area verde da parte degli alunni dell’IPSASR(ist.Agrario) ; Ore 10,30 Villa Comunale- via Pozzillo- Sala Consilina: piantumazione alberi di melograno in ricordo della Giornata. Parteciperanno gli alunni delle classi prime del Liceo Classico. Venerdì 22 novembre 2019 – Festa del riuso e del riciclo “Il Passamano”. Ore 10.00 Presso la Palestra della Scuola Primaria I.C. Camera si terrà: Mercatino dello Scambio-classi quinte del Liceo Classico ed il Laboratorio di riciclo e riuso creativo- ITIS-Sistema Moda.