Amalfi365, il 4 dicembre il corso “Promozione dell’offerta turistica”

Al via mercoledì 4 dicembre il terzo percorso di formazione destinato ai giovani da #Amalfi365: “Promozione dell’offerta turistica”. Parte così il nuovo dei laboratori di formazione professionale proposti nell’ambito di Benessere Giovani, che stavolta è in collaborazione con NH Hotel. Il corso, riservato ai giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni che hanno presentato domanda rispondendo agli avvisi pubblici pubblicati dal Comune di Amalfi, si svolgerà presso NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi, con la prima lezione fissata dalle 15.00 alle 19.00. Si divide in tre tronconi che andranno avanti fino alla primavera del 2020, che saranno frequentati in blocco o singolarmente a seconda della scelta fatta dai giovani che hanno partecipato alla selezione, alla fine dei quali ognuno di loro avrà conseguito una formazione presso una struttura d’eccellenza, acquisendo competenze nel campo della comunicazione e della formulazione delle proposte turistiche oltre che della gestione delle imprese del settore. #Amalfi365 ha già visto cominciare altri due tra i cinque corsi di formazione destinati ai giovani e mirati a formare figure professionali ed aziende innovative che possano inserirsi in maniera proficua nel settore turistico, che è il cuore dell’economia della Costiera Amalfitana. Il primo a partire è stato il corso per organizzazione di eventi sportivi, a cura del partner di progetto Asd Amalfi Coast Sport & More. L’acquisizione delle conoscenze teoriche e pratiche per poter gestire completamente un evento sportivo, è centro del corso che sta vedendo i partecipanti anche collaborare in maniera attiva all’organizzazione del Rupert’s Trail, in programma ad Amalfi il 14 dicembre 2019. Subito dopo sono cominciati anche i seminari del percorso di formazione per accompagnatore turistico teatrale, a cura dell’associazione teatrale Kaleidos, mirato a formare figure professionali in grado di narrare alcuni dei luoghi più belli del mondo in una nuova maniera, che dia al turista una esperienza emozionale immersiva. #Amalfi365 è il programma per giovani di età compresa tra i 16 ed i 35 anni, principalmente inoccupati che non lavorano né studiano e poi studenti under 35, nato per aiutarli ad accedere al mondo del lavoro. Sono stati attivati 5 differenti percorsi di formazione: acceleratore e incubatore di start-up, a cura dell’Azienda Agricola – Aceto Salvatore; percorso di promozione dell’offerta turistica a cura di Nh Hotel Group; organizzazione di eventi sportivi, a cura della Asd Amalfi Coast Sport & More; “Alla riscoperta delle tradizioni” per la giusta conoscenza nella promozione e narrazione del territorio, a cura dell’associazione San Michele; accompagnatore turistico teatrale a cura dell’associazione teatrale Kaleidos. Per ogni laboratorio sono disponibili 25 posti e il percorso durerà 19 mesi. Prima ci sarà una parte di formazione, e poi, a seconda del tipo di corso scelto, ci sarà uno stage in azienda o una fase di accompagnamento alla creazione di lavoro autonomo. Vede impegnati oltre al Comune di Amalfi ed i curatori dei corsi, l’associazione SoliEventi e l’associazione di promozione sociale Eurobridge. Il progetto è stato realizzato con il cofinanziamento dell’Unione Europea all’interno del Por Campania Fse 2014 – 2020.