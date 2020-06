Amalfi (SA), sabato mattinata dedicata alla donazione di sangue

L’Amalfi generosa viene chiamata ad una nuova giornata di dono del sangue. Sabato 20 giugno dalle 8.00 alle 10.30 ci sarà la nuova raccolta promossa dal Comune di Amalfi in collaborazione con l’Avis di Salerno. L’unità mobile dell’Avis torna in piazza Municipio dopo gli ottimi riscontri avuti durante il lockdown, quando gli amalfitani hanno risposto in gran numero alla chiamata alle donazioni aiutando a raccogliere scorte ematiche in un momento nel quale gli ospedali disponevano di pochissimo sangue. “I cittadini di Amalfi partecipano sempre con entusiasmo- ha spiegato con il consigliere delegato sanità Giorgio Stancati- e numerosi alle giornate di dono del sangue. Si tratta di un’iniziativa importante, perché donare il sangue contribuisce a salvare vite umane. Visto il momento particolare, per garantire il rispetto delle misure sanitarie di distanziamento sociale e per evitare assembramenti, il dono del sangue va prenotato appuntamento al numero 335.65.74.781″. Potrà donare il sangue chiunque sia in buona salute, maggiorenne fino a 65 anni, che pesi almeno 50 chili e che rispetti i criteri di sicurezza specifici per le misure di prevenzione dei contagi. I donatori sul posto saranno soggetti prima a visita medica con misurazione della temperatura corporea e poi accederanno all’unità mobile nel rispetto delle distanze di sicurezza.