Amalfi (SA), presentato il programma degli eventi estivi dedicati ai bambini

Un fitto cartellone di eventi con tanto di corsi di ceramica, attività sportive e ricreative, laboratori artistici e di cucina, intrattenimento, spettacoli teatrali e di illusionismo. E’ quello che il Comune di Amalfi ha riservato per quest’estate a bambini e ragazzi per garantire forme di aggregazione e di sano divertimento. Il programma di eventi estivi con appuntamenti gratuiti a misura della fascia verde della popolazione prenderà il via domani 2 luglio presso la spiaggia libera dove è in programma il primo dei circa trenta eventi spalmati nei mesi di luglio e agosto. «Abbiamo predisposto un programma che anche quest’estate garantirà momenti di divertimento e di aggregazione, tra giochi, teatro, laboratori artistici e formativi – spiega il consigliere delegato alle politiche sociali, Francesca Gargano, che ha organizzato il programma junior in collaborazione con l’assessore a cultura ed eventi Enza Cobalto e che prosegue dichiarando – In questo modo offriamo ai più giovani ed alle famiglie un modo sano e costruttivo di impegnare il tempo libero». Si parte domani 2 luglio, dunque, con il primo Beach Children Party che vedrà una sana contrapposizione di pirati contro sirene. L’appuntamento a cura di Costiera Creativa in programma alle ore 18.30 si ripeterà tutti i martedì tra party e giochi a squadre. A Piazza Municipio da giovedì sarà invece allestito il Villaggio dello Sport grazie alla collaborazione del consigliere delegato allo sport Francesco De Riso, mentre in piazza Spirito Santo tutti i giovedì si svolgerà un laboratorio di ceramica con i ragazzi del Centro Diurno per Disabili. Il palinsesto di eventi toccherà anche quest’anno le frazioni con una serie di eventi: a Tovere il Family Show con Mago Pakito (spettacolo di illusionismo e magia comica con ventriloquo, ideale per tutta la famiglia) e a Pogerola laboratori d’arte creativa per ragazzi che si ripeteranno anche ad Amalfi. Sempre a Pogerola, dal 10 agosto, ritornano le Pogeroliadi giunte quest’anno alla 26esima edizione. Spazio anche spettacoli per bambini e ragazzi a cura di una serie di compagnia provenienti da Bologna, Gorizia e Potenza e al teatro (La locandiera napoletana… anche troppo da un libero adattamento di Orlando Buonocore) in programma a partire dal primo di agosto. Gli eventi si concluderanno il 29 agosto con uno spettacolo per bambini e ragazzi a cura della Compagnia degli Sbuffi di Castellammare di Stabia.