Amalfi (SA), nuovo intervento per la riqualificazione del quartiere Sant’Antonio

Un nuovo intervento di riqualificazione è stato avviato nella zona del quartiere Sant’Antonio, dove l’amministrazione comunale di Amalfi, guidata dal sindaco Daniele Milano, ha dato il via a una serie di lavori di sistemazione delle stradine pubbliche. I lavori avviati prevedono la ripavimentazione ed il miglioramento dell’illuminazione di Via Nuova Santa Maria delle Signore. Ovvero il tratto di strada panoramica, frequentato da cittadini e turisti, che da Atrani giunge sino all’ascensore del garage Luna Rossa. Oltre alla viuzza che si affaccia sul mare l’intervento prevede anche la sistemazione di Salita Capo di Croce e Salita San Lorenzo del Piano, ovvero la panoramica scala a gradoni che arriva fin su al cimitero monumentale di Amalfi. L’intervento si inserisce in un appalto più ampio che ricomprende lavori anche in altre zone del centro storico, in particolare Via Pietro Comite e Salita Scario (già eseguiti), Salita dei Patroni e via Porta dello Spedale (oggetto di intervento nelle prossime settimane).