Amalfi (SA), nuovo intervento per la messa in sicurezza dei sentieri montani

Nuovo importante intervento di riqualificazione e messa in sicurezza dei sentieri montani che attraversano il territorio comunale di Amalfi. A distanza di qualche anno dal ripristino della staccionata lignea del sentiero di “Madonna dei Fuondi”, del tutto deteriorata e danneggiata dagli eventi atmosferici degli ultimi anni, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Milano ha provveduto a dar corso ad analogo intervento lungo il sentiero che da Pogerola conduce nella Valle delle Ferriere, a Scala ed Agerola. La zona destinataria dell’intervento di messa in sicurezza attraverso la realizzazione di una nuova staccionata lignea è quella di Tavernate, zona peraltro molto frequentata da residenti e turisti, ma soprattutto da amanti del trekking e della natura molti dei quali raggiungono Amalfi e la zona riviera proprio attraverso la fitta rete di sentieri. L’intervento realizzato su una distanza di circa seicento metri si inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione e riqualificazione dei percorsi montani ogni anno battuti da migliaia di persone. “Nel corso di questi anni – spiega il consigliere delegato alla sentieristica Francesco De Riso – abbiamo dedicato molte energie al recupero di numerosi sentieri pedonali e naturalistici. Qui a Tavernate, dopo la realizzazione della nuova staccionata, abbiamo in mente ulteriori interventi di miglioramento della percorribilità del sentiero. Il prossimo step è legato alla realizzazione della segnaletica dedicata ai trekker.” .