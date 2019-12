Amalfi (SA), domani l’inaugurazione del “Villaggio di Babbo Natale”

Il Natale dei bambini ad Amalfi è con Babbo Natale, che li aspetta nella sua casetta sul mare, dal 20 al 23 dicembre 2019. Il “Villaggio di Babbo Natale” sorgerà nel parco la Pineta, riaperto proprio ieri al pubblico. Oltre che Santa Claus, ci saranno elfi racconta storie, laboratori creativi ogni giorno diversi, regali e sorprese. Nel corso delle festività natalizie, in città ci saranno anche altri appuntamenti dedicati esclusivamente ai bambini, con i laboratori artistici all’Antico Arsenale della Repubblica e “La letterina di Natale su carta a mano” al Museo della Carta. L’inaugurazione del “Villaggio di Babbo Natale” è prevista per domani, venerdì 20 dicembre, alle ore 16.00. Fino alle 19.00 ci saranno Babbo Natale con Elfi e le Nataline, Minnie e Topolino e i trampolieri luminosi. Il Villaggio sarà allietato dalla neve e non mancheranno gadget per tutti i bimbi. Nelle casette ci sarà un laboratorio per la creazione di biscotti natalizi. Il 21, 22 e 23 dicembre il “Villaggio di Babbo Natale” sarà aperto per tutta la giornata. Di mattina dalle 11.00 alle 13.00 ci saranno le fiabe, animate da attori che interpreteranno i protagonisti delle storie più amate dai bimbi. Di pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00, oltre che Babbo Natale e i suoi amici fatati, ci saranno sempre nuovi laboratori creativi e un musical natalizio. Sabato 21 dicembre il laboratorio aperto a tutti i bambini ed a partecipazione libera è “Crea la tua calza”. Domenica 22 dicembre, sempre nel pomeriggio, Babbo Natale con Elfi e Nataline, tombolata con regali per tutti i partecipanti, selfie box a tema natalizio. Martedì 23 dicembre, il pomeriggio sarà arricchito anche da due repliche del musical per bambini “Il Grinch”. All’interno del programma del Natale e Capodanno ad Amalfi, promosso dall’assessorato a cultura, beni culturali, tradizioni ed eventi retto da Enza Cobalto, sono inseriti, in collaborazione con la consigliera delegata alle politiche sociali e dell’infanzia Francesca Gargano, anche altri appuntamenti dedicati unicamente ai bambini, così come accade anche per la programmazione di eventi estivi. Immancabili i laboratori artistici di una grande amica dei bambini amalfitani: Il Mondo di Naty, che li aspetta le mattine del 27 dicembre e il 3 gennaio dalle 10.00 alle 13.00 all’Antico Arsenale della Repubblica. I bambini realizzeranno opere d’arte a tema natalizio, che poi potranno portare a casa con sé. A loro è dedicato anche il laboratorio creativo per bambini “La Letterina di Natale su Carta a Mano” il cui ultimo appuntamento c’è il 21 dicembre dalle 16.00 alle 18.00. In collaborazione con il Museo della Carta, dove i bambini possono realizzare da soli e seguendo le antiche tecniche della carta amalfitana il foglio sul quale scriveranno, appunto, la letterina per Babbo Natale.