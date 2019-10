Amalfi (SA), confermata l’esenzione totale del pagamento della mensa scolastica

Esenzione totale dal pagamento della mensa scolastica in base ai redditi Isee. L’amministrazione comunale di Amalfi, guidata dal sindaco Daniele Milano, anche per l’anno scolastico 2019/2020 ha confermato la misura a sostegno del diritto allo studio destinata alle famiglie meno abbienti. Entro il 25 ottobre 2019, possono essere inviate al Comune di Amalfi le domande di partecipazione all’avviso pubblico che mette in assegnazione i 70 pasti gratuiti previsti dal capitolato d’appalto del servizio. La consigliera delegata alla scuola Francesca Gargano sottolinea: “ Così come accaduto per gli anni passati, vengono attuate le buone pratiche previste da un capitolato che abbiamo tratteggiato in base ad una grande sensibilità verso i bambini ed una forte attenzione al sociale. Non a caso, oltre ad imporre prodotti di alta qualità, con certificazione biologica e di provenienza locale, abbiamo per l’appunto previsto una quota di pasti da destinare al sostegno delle famiglie economicamente meno forti, per le quali la refezione scolastica per i figli inciderebbe sul bilancio.” Le domande vanno presentate entro il 25 ottobre 2019, compilando l’apposito modello disponibile online all’Albo Pretorio del Comune o in cartaceo all’ufficio scuola e politiche sociali del Comune, allegando il modello Isee 2019 e copia del documento del richiedente. La domanda può essere presentata a mano all’ufficio protocollo del Comune o via pec all’indirizzo amalfi@asmepec.it. La graduatoria, valida per tutto l’anno scolastico 2019/2020, sarà elaborata tenendo conto dei valori Isee, partendo dai più bassi. All’interno del singolo nucleo familiare gli alunni saranno classificati dalle classi d’istruzione superiori a quelle inferiori. Agli alunni saranno attribuiti punteggi ponderati, in ragione del ciclo di istruzione frequentato (1 per alunni iscritti alla Scuola dell’Infanzia; 0,2 per alunni iscritti alla Scuola Primaria; 0,4 per alunni iscritti alla Scuola Secondaria di I° grado). A parità di Isee saranno riconosciute le seguenti priorità: nucleo familiare con alunno diversamente abile o in condizione di gravità accertata e certificata dal competente Distretto Sanitario e maggior numero di familiari a carico; ordine cronologico di presentazione delle istanze al Protocollo Generale dell’Ente. “Al mondo della scuola abbiamo sempre dedicato grande attenzione – ha dichiarato il sindaco Daniele Milano – e importanti risorse sin dal nostro insediamento, pensando non solo alla riqualificazione delle strutture, ma anche a fornire servizi di qualità. Abbiamo conservato iniziative a sostegno delle famiglie e del diritto allo studio, come il rimborso del trasporto pubblico per gli studenti e ne abbiamo attivate di nuove come i corsi di teatro e l’importantissima educativa scolastica specializzata, destinata al supporto degli alunni con bisogni speciali. “