Amalfi (SA), completati i lavori a Valle dei Mulini

Completati altri nuovi interventi di riqualificazione e messa in sicurezza nel territorio comunale di Amalfi, nella zona di Valle dei Mulini. I lavori voluti dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Daniele Milano, hanno previsto la sistemazione della pavimentazione di via Leone Comite Orso, una pedonale molto frequentata da trekker e solitamente da studenti che raggiungono licei, oltre che dai cittadini residenti. L’appalto comprendeva anche listellatura delle scale di Via Paradiso e di alcuni muretti nella zona Madonna del Rosario dove in precedenza si era già intervenuti a rifare tutte le pavimentazioni. L’amministrazione ha già appaltato anche i lavori in salita dei Patroni al termine dei quali si completerà la sistemazione dell’intera direttrice che dal centro di Amalfi giunge sino al confine comunale con la Valle delle Ferriere.