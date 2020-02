Amalfi (SA), chiusa la SS 163 per lavori

Interruzioni temporanee della circolazione sulla SS 163 per lavori nei pressi del centro di Amalfi. A partire da lunedì 24 febbraio e sino a venerdì 6 marzo 2020 (salvo imprevisti) dalle ore 8:30 e sino alle 18:00 sono previste fasce di chiusura al transito di circa 20 minuti della strada, intervallate da fasce di apertura di 10 minuti. La misura si rende necessaria per garantire condizioni di sicurezza per i lavori di pulizia della rete metallica e della vegetazione del costone roccioso sottostante il rione di Vagliendola, prospiciente la SS163, che va dall’ingresso dell’ex albergo Cappuccini sino alla galleria d’ingresso al centro di Amalfi. L’intervento di manutenzione e messa in sicurezza è stato commissionato dall’amministrazione comunale di Amalfi, guidata dal sindaco Daniele Milano, per un importo complessivo di 76mila euro, a valere su fondi di bilancio comunale, ed affidato dopo procedura di gara alla ditta Sa.Co.Sem. srl.