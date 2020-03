Amalfi (SA), attivato lo sportello telefonico psicologico

Il Comune di Amalfi ha attivato uno sportello telefonico di primo ascolto per la popolazione. In questa fase di emergenza sanitaria, l’amministrazione guidata dal sindaco Daniele Milano ha promosso l’iniziativa per assistere la popolazione anche dal punto di vista sociale e psicologico. A partire da mercoledì 18 marzo sarà possibile chiamare tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.30 al numero 089/8736220. Il sindaco Milano spiega: “Abbiamo già attivato misure di sostegno materiale alle fasce deboli, over 65, ammalati cronici e persone impossibilitate a muoversi, con la consegna a domicilio di farmaci e generi di prima necessità. Ora allarghiamo l’assistenza a tutta la popolazione con l’attivazione del numero di primo ascolto psicologico, dedicato a chi in questo momento di emergenza può sentirsi travolto dagli avvenimenti.” Si ricorda che per la consegna a domicilio di farmaci e generi di prima necessità per gli over 65, ammalati cronici e per quanti sono impossibilitati alle uscite necessarie di sussistenza, basta una telefonata al numero 3383019890.