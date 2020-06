Amalfi (SA), ascensori pubblici in funzione fino a mezzanotte

Amalfi riparte e amplia i servizi turistici di mobilità interna. Gli ascensori pubblici a partire da oggi, lunedì 15 giugno, sono in funzione fino alla mezzanotte. Punti panoramici come il Belvedere di San Lorenzo sono ora facilmente raggiungibili in pochi minuti per le passeggiate serali dei visitatori. Così come è garantito alla popolazione delle parti alte della città, come i caratteristici rioni Sant’Antonio e Sopramuro, il rientro a casa anche in orari serali senza dover percorrere centinaia di scalini. Nello specifico l’allungamento dell’orario di funzionamento è stato voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Milano per gli ascensori Sant’Antonio e per gli ascensori del Cimitero Monumentale, che non chiuderanno più alle 8 di sera, come previsto precedentemente dall’orario invernale, ma sono ora in funzione fino alle 24.00. Il servizio è gestito da Amalfi Mobilità, società in house del Comune guidata dall’amministratore unico Antonio Vuolo. “L’allungamento fino alla mezzanotte dell’orario di funzionamento degli ascensori pubblici- ha spiedato il sindaco Daniele Milano- si inserisce nel programma generale di ripresa dei servizi e di riapertura degli spazi pubblici per la ripartenza della città. Amalfi riparte, iniziano a tornare molti visitatori e ad essere presenti i primi turisti stanziali”.