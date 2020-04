All’Inps 4 milioni di domande per 7,7 milioni di beneficiari

L’Inps ha pubblicato un primo resoconto sulle domande di prestazioni previste dal decreto “Cura Italia” in risposta alla pandemia da coronavirus. Ad ieri (7 aprile) sono pervenute 4.014.829 domande per prestazioni Inps previste dal decreto Cura Italia, recita un comunicato dell’istituto, per più di 7,7 milioni di beneficiari. La stragrande maggioranza delle domande, oltre una su 4 riguarda il sostegno a autonomi e professionisti: nel dettaglio, si legge, sull’indennità 600 euro sono state presentate 3 milioni 535 mila domande. Sui congedi parentali 195 mila domande, sul Bonus baby sitting 35mila. Sulla Cigo 162mila domande per 2.486.000 beneficiari. Infine le domande di Assegno ordinario sono state 86.148 per 1.463.036 beneficiari.