Allergie – In Campania un’app informa sulla concentrazioni dei pollini

Basta una semplice app per scoprire quanto sono presenti, nell’atmosfera della Campania, i pollini delle principali famiglie allergeniche. È un servizio, completamente gratuito, che sarà operativo da lunedì 3 maggio, destinato soprattutto a medici e soggetti allergici che potranno così consultare agevolmente i dati del monitoraggio aerobiologico svolto dall’Arpac Campania. Il monitoraggio effettuato dall’Agenzia regionale protezione ambientale misura le concentrazioni medie giornaliere di pollini in atmosfera nell’arco di una settimana e fornisce una stima della tendenza per la settimana successiva, con riferimento ai pollini delle ventisette famiglie botaniche più frequenti in Campania, tra cui quelli maggiormente allergenici (pollini di Graminacee, Urticacee, Ambrosia). Da lunedì sarà resa operativa la nuova applicazione per smartphone e tablet, il cui nome è “Arpac Pollini”, disponibile sia per Android da Google Play Store, che per iOS da Apple Store. L’applicazione rende consultabile attraverso i dispositivi mobili un corposo set di dati in maniera semplice e fruibile. Innanzitutto si può consultare il bollettino più recente, con i dati più rappresentativi, poi si può accedere a tutto il set di dati elaborato dall’Agenzia, con le concentrazioni medie settimanali dei pollini di tutte le famiglie monitorate ed è accessibile l’archivio di tutti i bollettini emessi.