Allarme dell’Ance: imprese edili a rischio scomparsa

Il decreto liquidità “rischia di essere una nuova occasione persa: è il secondo provvedimento a carattere economico dall’inizio dell’emergenza, dopo il Cura Italia, ma, per ora, non contiene nessuna delle misure prioritarie capaci di sostenere realmente le imprese e l’occupazione in questo momento”. Le imprese del settore delle costruzioni rischiano di non sopravvivere. A lanciare l’allarme è l’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) in audizione, alla Camera, sul Dl liquidità. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, “il settore delle costruzioni resta in attesa di provvedimenti che siano in grado di offrire soluzioni rapide e concrete alle esigenze di moltissime imprese che sono già state vessate, tartassate e penalizzate durante una crisi durata più di 10 anni e che rischiano ora di scomparire definitivamente, con conseguenze drammatiche per il lavoro e per l’economia”. In Italia, secondo l’Ance, continuano a mancare “misure shock, in particolare per rimettere rapidamente in moto il settore delle costruzioni; misure che, invece, molti nostri partner europei hanno adottato con tempestività, già all’inizio della crisi, dando certezze e prospettive alle loro economie”. L’Ance si chiede come sia “possibile pensare, oggi, di aiutare le imprese solo attraverso un ulteriore indebitamento. Perché è questo che fa il decreto liquidità. E perché le imprese dovrebbero indebitarsi quando ci sono ancora 6 miliardi di crediti arretrati che devono ricevere dallo Stato o aspettano ancora di sapere se verranno riconosciuti i maggiori costi dovuti alla pandemia da Covid-19”. Il decreto, poi, “non contempla trasferimenti diretti alle imprese da parte dello Stato, in proporzione alla riduzione di fatturati che le stesse hanno dovuto fronteggiare a causa del blocco delle attività. La garanzia dello Stato è un tassello che certamente aiuta e che non poteva mancare, ma come verranno ripagati quei debiti, senza lavoro? Peraltro, c’è un aspetto che preoccupa molto le imprese, che ritengono rischioso acquisire ulteriori debiti con una scadenza del rimborso limitata a soli 6 anni: in assenza di un periodo di maggiore respiro – comunque superiore ai 10 anni – la loro paura è quella di appesantire oltremodo il proprio bilancio finanziario, con conseguenze potenzialmente devastanti per la loro attività futura”.