Allarme deforestazione in Amazzonia, +300% in un anno

La deforestazione nell’Amazzonia brasiliana è cresciuta del 300% ad agosto rispetto allo stesso mese del 2018, e di quasi il 100% nei primi otto mesi del 2019, secondo dati ufficiali: una cifra che porta gli esperti a non escludere che alla fine dell’anno possano superarsi i 10 mila km quadrati di vegetazione rasa al suolo. Secondo l’Istituto nazionale per le ricerche scientifiche (Inpe), legato al ministero di Scienza e Tecnologia, la più grande foresta tropicale del mondo ha perso 1700,8 km quadrati il mese scorso, rispetto ai 526,5 km quadrati di un anno fa. Agosto è da sempre uno dei mesi di maggiore siccità e di incendi naturali, ma quest’anno – sottolineano i media locali – i roghi hanno avuto un notevole aumento a causa delle azioni criminali degli agricoltori, in particolare dei produttori di soia e dei disboscatori.