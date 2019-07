Allarme Bankitalia: stop alla ripresa, Pil nel secondo trimestre fermo.

Si è fermata la ripresa dell’economia italiana dopo la recessione tecnica della seconda metà del 2018. Lo sostiene la Banca d’Italia nel bollettino economico, secondo cui “dopo il modesto aumento nei primi tre mesi del 2019 (+0,1%) in primavera l’attività economica sarebbe rimasta stazionaria o leggermente diminuita”. “La debolezza del ciclo industriale – spiega Via Nazionale – che riflette soprattutto il perdurare delle tensioni commerciali a livello internazionale, sarebbe stata solo in parte controbilanciata dall’andamento favorevole dell’attività nei servizi e nelle costruzioni”. L’indicatore Ita-coin di Bankitalia, “che coglie la dinamica di fondo dell’economia italiana, è diminuito, risentendo delle prospettive incerte del commercio internazionale e della debolezza del ciclo manifatturiero. Quest’ultima ha interessato in particolare l’Italia e la Germania, paesi accomunati da forti legami produttivi e commerciali”.