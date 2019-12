Allarme Bankitalia, la crisi BPB può avere effetto contagio su altre banche

La crisi della Banca Popolare di Bari potrebbe generare un effetto contagio per le altre piccole banche locali. A lanciare l’allarme è la Banca d’Italia in un documento. “La cessazione dell’attività della banca implicherebbe – si legge nel documento – il blocco dell’operatività con forte pregiudizio della continuità di finanziamento di famiglie e imprese; gli impatti sul territorio sarebbero considerevoli, anche alla luce della cospicua quota degli impieghi erogati dalla BPB nelle regioni di insediamento (come detto, pari al 10%). Anche gli impatti occupazionali (circa 2.700 dipendenti) sarebbero rilevanti e difficilmente assorbibili dalla debole economia locale. La crisi della BPB potrebbe incrinare la fiducia dei depositanti di altre piccole banche locali, innescando un effetto contagio”.