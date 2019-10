Alla talpa che ha incastrato al Baghdadi 25 milioni di dollari

Nuovi dettagli sull’operazione che ha portato all’uccisione dell leader dello Stato Islamico (Isis), Abu Bakr al Baghdadi. La spia che ha permesso agli americani di eliminare il Califfo lo scorso 26 ottobre in un raid sul suo nascondiglio nel Nord della Siria avrebbe tradito al Baghdad per vendicarsi della morte di suoi parenti uccisi da jihadisti della stessa organizzazione. In cambio, riceverà la taglia di 25 milioni di dollari promessa da Washington a chi fornisce informazioni utili per cattura del ricercato numero uno nel mondo. Lo 007 di etnia araba, e “uomo di fiducia” di al Baghdadi, era stato ingaggiato per primo dalle forze curde-siriane i quali lo hanno passato agli americani permettendo l’inviduazione esatta del nascondiglio del Califfo nel villaggio Barish nella provincia Nord-occidentale Idlib a appena 4,5 chilomteri dal confine turco. Da alcune indiscrezioni sembra che la spia si occupava della logistica, conosceva tutti i suoi spostamenti e spesso accompagnava nelle loro uscite i suoi familiari. La stessa talpa, secondo le forze curde, avrebbe sottratto “mutande” di al Baghdadi che sarebbero serviti per il test DNA che ha dato la certezza sulla morte del Califfo.