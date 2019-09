Alla Certosa di Padula il corso di formazione “Prevenzione e Cure oncologiche”

Il 13 e 14 settembre presso la Certosa di Padula si terrà il corso di formazione “ Prevenzione e Cure oncologiche”. L’iniziativa rientra nel programma di educazione continua in medicina. Eroga 8 crediti formativi. Il corso è accreditato per medici chirurghi, farmacisti, chimici, biologi, psicologi e dietisti. Quota d’iscrizione 50 euro. Sarà rilasciato l’attestato Ecm. Responsabile scientifico il dottor Ippolito Pierucci. E’ una iniziativa dei Lions club Certosa di San Lortenzo di Di Padula. Infoline 081-546 55 07. L’iniziativa è nata dal fatto che i vari service sul Diabete, Cancro e le patologie epidemiche, come la obesità hanno in comune ad altre nuove patologie (Patologie Cardio-vascolari-Psoriasi, Alzaimer, Asma, etc.) un substrato comune che è la infiammazione cronica ,per cui quando si parla di prevenzione la metodologia è comune. L’incontro è rivolto ad un pubblico interessato all’argomento preventivo ,lions o non lions,con il solo fine di fare istruzione e cultura sull’argomento. Sono state selezionate le pubblicazioni con caratteristiche ben precise: pubblicate dopo il 1-1-2017, recensioni o revisioni di pubblicazioni precedenti sull’argomento, riguardanti gli esseri Umani,con il filtro di qualità sul lavoro scientifico,quindi con un impact factor alto.I sedici lavori ottenuti da questi filtri sono stati distribuiti ai colleghi ,dopo traduzione ,per trarne fuori delle relazioni in power point.In più sono stati invitati tre prof del Meyer di Firenze per parlare dei progressi neurochirurgici e della assistenza psicologica ed antidolorifica ai bambini con patologie tumorali .Inoltre si parlerà delle vaccinazioni che prevengono i tumori ,e di nuovi farmaci che hanno scopi curativi e preventivi.Visti i temi non si poteva non coinvolgere le nuove Responsabili della Oncologia dell’Ospedale di Polla. Le giornate sono aperte al pubblico lions o non lions, solo, i medici, farmacisti, chimici, biologi, psicologi, nutrizionisti, infermieri, che desiderano acquisire crediti formativi devono attenersi alle indicazioni della scheda di iscrizione.