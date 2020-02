Alitalia, prestito da 400 milioni di euro. L’Europa avvia indagine.

La Commissione europea ha annunciato l’avvio di una “indagine approfondita” per valutare se il prestito di 400 milioni di euro che l’Italia ha concesso ad Alitalia costituisca un aiuto di Stato e se sia conforme alle norme dell’Ue in materia di aiuti alle imprese in difficoltà. Con un comunicato, Bruxelles ricorda che l’avvio di un’indagine approfondita è una procedura standard che offre all’Italia e a tutte le altre parti interessate la possibilità di presentare le loro osservazioni. Ciò non pregiudica in alcun modo l’esito dell’indagine stessa. “La Commissione sta lavorando a stretto contatto con le autorità italiane sulla questione”, si legge. L’indagine approfondita della Commissione chiarirà all’Italia e alla società, nonché agli acquirenti interessati se il prestito di 400 milioni costituisce un aiuto di Stato e se è conforme alle norme dell’Ue in materia di aiuti di Stato. Il trattato Ue attribuisce alla Commissione il compito di contribuire a garantire parità di condizioni nel mercato unico dell’Ue a vantaggio dei consumatori e delle imprese. La Commissione riferisce di aver ricevuto una serie di denunce secondo le quali il prestito costituisce un aiuto di Stato non compatibile con le norme comunitario.