Albanella (SA), arrestato candidato al sindaco Mirarchi per detenzione illegale di una pistola con matricola abrasa

Questa mattina, gli uomini dalla Dia hanno arrestato Pasquale Mirarchi per detenzione illegale di una pistola con matricola abrasa. L’arresto è scattato a seguito di alcune perquisizioni effettuate presso la sua abitazione e l’azienda di allevamento. L’imprenditore, indagato anche per turbativa d’asta, avrebbe concorso con la lista “ViviAmo Albanella” alle elezioni di domenica per la carica di primo cittadino.