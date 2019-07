Cinema, al via le riprese del docufilm ambientato nel Cilento

Partono dalla terrazza dell’amore di Trentinara le riprese del docufilm che toccherà diverse località del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. In questi giorni la troupe della casa di produzione Run Film, che ha scritto e prodotto questo road movie diretto da Luca Gianfrancesco, sta girando le prime scene di un film che vedrà come protagonista assoluto il territorio del Parco. Due i personaggi protagonisti, Giacomo, interpretato da Giuseppe Gaudino, e Giorgia, interpretata da Giorgia Masseroni, il primo un giovane prete cilentano reduce da 10 anni di sacerdozio in una chiesa lombarda, lei una ricercatrice piemontese molto distante dalla fede e ferma sulle sue posizioni atee. Un incontro improbabile che riserverà molte sorprese. Diverse le guest presenti, tra cui Maurizio Casagrande e Giacomo Rizzo, ma anche tanti personaggi reali, nonne, pescatori, centenari. Attraverso gli occhi dei due protagonisti il Cilento si mostrerà in tutto il suo splendore, con le sue bellezze paesaggistiche, le sue storie, le sue contraddizioni. “Prosegue il grande lavoro di promozione del nostro Parco – commenta il Presidente del arco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino -. Lo scopo è quello di promuovere i luoghi del Parco non attraverso un classico documentario ma con un vero e proprio film, con tracce e sotto tracce, con emozioni, vissuti e confronti continui. Parteciperemo ai concorsi più importanti, abbiamo luoghi e storie stupende da raccontare e da far conoscere al resto del mondo”.